В ЦСКА сообщили, что Давила пропустит игру с «Ростовом»
Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, когда нападающий Виктор Давила вернется в расположение команды.
«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо.
Ранее «СЭ» сообщил, что жена Давилы не хочет возвращаться в Москву из-за вопросов безопасности. Матч 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» состоится 20 июля.
Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне чилиец провел 32 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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|Локомотив
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|0
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5
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
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12
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|0
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|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
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|0
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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