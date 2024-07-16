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Сегодня, 18:08

В ЦСКА сообщили, что Давила пропустит игру с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, когда нападающий Виктор Давила вернется в расположение команды.

«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо.

Ранее «СЭ» сообщил, что жена Давилы не хочет возвращаться в Москву из-за вопросов безопасности. Матч 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» состоится 20 июля.

Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне чилиец провел 32 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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