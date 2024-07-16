В ЦСКА сообщили, что Давила пропустит игру с «Ростовом»

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, когда нападающий Виктор Давила вернется в расположение команды.

«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо.

Ранее «СЭ» сообщил, что жена Давилы не хочет возвращаться в Москву из-за вопросов безопасности. Матч 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» состоится 20 июля.

Давила выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В прошлом сезоне чилиец провел 32 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.