Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ
Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чего ждет от старта нового сезона Российской премьер-лги (РПЛ).
«Я думаю, все любители футбола ждут возобновления РПЛ, с интересом будем наблюдать бойню. И посмотрим, сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту», — цитирует Дьякова Vprognoze.
Новый сезон РПЛ стартует 20-го июля. Победителем последнего чемпионата России в 6-й раз подряд стал петербургский «Зенит».
Источник: Vprognoze.ru
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|Химки
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15
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Локомотив – Акрон
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
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|17:30
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Ахмат – Краснодар
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