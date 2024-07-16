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Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ

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Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чего ждет от старта нового сезона Российской премьер-лги (РПЛ).

«Я думаю, все любители футбола ждут возобновления РПЛ, с интересом будем наблюдать бойню. И посмотрим, сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту», — цитирует Дьякова Vprognoze.

Новый сезон РПЛ стартует 20-го июля. Победителем последнего чемпионата России в 6-й раз подряд стал петербургский «Зенит».

Источник: Vprognoze.ru
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Ростов – ЦСКА
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 - : -
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