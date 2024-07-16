Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чего ждет от старта нового сезона Российской премьер-лги (РПЛ).

«Я думаю, все любители футбола ждут возобновления РПЛ, с интересом будем наблюдать бойню. И посмотрим, сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту», — цитирует Дьякова Vprognoze.

Новый сезон РПЛ стартует 20-го июля. Победителем последнего чемпионата России в 6-й раз подряд стал петербургский «Зенит».