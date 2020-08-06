Желтых карточек в РПЛ будет больше. В прошлом сезоне судьи жалели игроков и тренеров
13:55
По данным «СЭ», велика вероятность, что предупреждений в матчах чемпионата России-2020/21 станет еще больше — несмотря на недовольство тренеров и игроков.
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на сборе судей РПЛ еще раз акцентировал внимание рефери на необходимости четко следовать правилам игры и попросил не стесняться применять дисциплинарные санкции.
Как выясняется, в прошлом чемпионате арбитры не дали несколько десятков карточек в ситуациях, когда были основания для вынесения предупреждений. (Александр Бобров)
«Назначения арбитров будут зависеть от их рейтинга». Кашшаи — о новом сезоне
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