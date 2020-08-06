Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи выступил на брифинге для журналистов после окончания сбора судей РПЛ.

— Короткий перерыв, мало времени для подготовки. Между финалом Кубка и матчем за Суперкубок был небольшой промежуток. Мы проанализировали все матчи, которые прошли в 2020 году. Сейчас у нас есть четкое понимание о работе арбитров. Больше и чаще будет судить тот, кто судит хорошо — назначения станут базироваться на рейтинге судей, — заявил Кашшаи. — Провели сборы для судей ПФЛ (это будущее российское судейство), женщин-арбитров (29 человек), ФНЛ и РПЛ. Очень рад, что Курочкину и Пустовойтову пригласили судить игры финального турнира женской Лиги чемпионов. В сборе РПЛ участвовали 60 судей.

В следующем сезоне ждем от судей того, что они будут следовать правилам, указаниям УЕФА, инструкциям. Мы станем анализировать их работу после каждого тура. Как и раньше, продолжим организовывать с ними онлайн семинары — вместе с инспекторами.

В новом сезоне у нас появится тренер по физической подготовке — он будет работать на постоянной основе. Поддержана идея об использовании специальных часов. Благодарны РФС — это серьезное вложение. Продолжим обучение судей английскому языку.

Рассчитываем на профессиональное поведение судей и качественную работу. В противном случае, как и игроки, кто-то может оказаться на скамейке запасных и будет получать меньше назначений. Это соревнование. Лучшим достанется больше матчей.

Не можем обещать, что ошибки полностью исчезнут. Но у нас есть отличный инструмент — видеоарбитры, система ВАР. Они исправляют ошибки, помогают судьям. (Александр Бобров)