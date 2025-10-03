Желько Бувач может покинуть «Динамо»

По данным «СЭ», будущее спортивного директора «Динамо» Желько Бувача находится в тумане. Его приглашение в феврале 2020 года было инциативой Дмитрия Гафина, после вчерашнего ухода которого с поста председателя совета директоров возможны изменения в спортивном блоке.

Соглашение 64-летнего боснийского специалиста с бело-голубыми действует до лета 2026 года.

«Динамо» после 10 туров РПЛ занимает седьмое место в таблице чемпионата России. 4 октября бело-голубые примут «Локомотив» в 11-м туре.