Обляков: «В любом сезоне ЦСКА должен быть наверху таблицы»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что армейцы должны бороться за лидерство в таблице РПЛ в сезоне-2025/26.

«ЦСКА должен бороться за чемпионство в этом сезоне? Ответ всегда один: в любом сезоне ЦСКА должен быть наверху таблицы. Другого быть не может. Все должны это понимать и стараться идти к этому», — цитирует 27-летнего россиянина Metaratings.ru.

ЦСКА, набрав в 10 матчах 21 очко, занимает первое место в таблице РПЛ. Он на 1 очко опережает «Локомотив» и «Краснодар».

5 октября ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 11-го тура РПЛ.