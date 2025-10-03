Футбол
Сегодня, 12:02

Чистяков назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские бригады на матчи 11-го тура чемпионата России.

4 октября (суббота)

«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.

5 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Мацюра.

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Владимир Казьменко.

ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
  • m_16

    Хова, твой выход!

    03.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Чистяков откровенно слабоват

    03.10.2025

    • Желько Бувач может покинуть «Динамо»
