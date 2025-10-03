Чистяков назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
Стали известны судейские бригады на матчи 11-го тура чемпионата России.
4 октября (суббота)
«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.
5 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Иван Сараев
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.
«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Мацюра.
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Владимир Казьменко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1