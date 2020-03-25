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«Зенит» выделил 10 самых результативных игроков клуба на своих позициях. В их числе — Кержаков и Аршавин

14:30
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«Зенит» в своем официальном Twitter выделил 10 самых результативных игроков в истории клуба на своих позициях.

Самым результативным нападающим оказался Александр Кержаков со 163 голами, а вторым нападающим — Владимир Кулик со 101 голом.

Ранее матчи РПЛ были приостановлены из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.

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