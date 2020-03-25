«Зенит» в своем официальном Twitter выделил 10 самых результативных игроков в истории клуба на своих позициях.

Самым результативным нападающим оказался Александр Кержаков со 163 голами, а вторым нападающим — Владимир Кулик со 101 голом.

Новая сборная сине-бело-голубых! Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях ?? pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 25, 2020

Ранее матчи РПЛ были приостановлены из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.