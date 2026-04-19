«Зенит» впервые в чемпионате России-2025/26 единолично возглавил турнирную таблицу

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России по итогам 25-го тура.

В воскресенье сначала сине-бело-голубые в гостях победили махачкалинское «Динамо» (1:0), затем «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

За пять туров до финиша РПЛ «Зенит» опережает «Краснодар» на 1 очко.

В 26-м туре обе команды проведут матчи в Москве: «Зенит» 22 апреля сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» 23 апреля встретится со «Спартаком».

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