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19 апреля, 21:50

«Зенит» впервые в чемпионате России-2025/26 единолично возглавил турнирную таблицу

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков, прострел которого привел к автоголу игрока махачкалинского «Динамо».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России по итогам 25-го тура.

В воскресенье сначала сине-бело-голубые в гостях победили махачкалинское «Динамо» (1:0), затем «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

За пять туров до финиша РПЛ «Зенит» опережает «Краснодар» на 1 очко.

В 26-м туре обе команды проведут матчи в Москве: «Зенит» 22 апреля сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» 23 апреля встретится со «Спартаком».

&laquo;Краснодар&raquo; и &laquo;Балтика&raquo; сыграли вничью в&nbsp;25-м туре РПЛ&nbsp;&mdash; 2:2.«Краснодар» почти убила дикая ошибка Тормены. Мусаев заменой спас «быков», но лидер теперь «Зенит»

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РПЛ
ФК Зенит
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Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» и другие матчи
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«Зенит» опередил «Краснодар», «Спартак» обошел ЦСКА: таблица РПЛ после 25-го тура

«Зенит» укрепился в таблице шансов на чемпионство в РПЛ по версии Opta
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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