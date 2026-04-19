«Зенит» укрепился в таблице шансов на чемпионство в РПЛ по версии Opta

Opta Sports представил таблицу с предполагаемыми итоговыми позициями команд РПЛ в чемпионате сезона-2025/26.

После 25 сыгранных туров больше всего шансов на титул у «Зенита» — 67,9%. Вероятность того, что на первом месте финиширует «Краснодар», составляет 31,8%. На третьем месте по этому показателю идет «Локомотив» (0,3%). При этом у «быков» больше всего шансов на второе место (64,5%), а у железнодорожников — на третье (52%).

После 25-го тура «Зенит» с 55 очками возглавил таблицу чемпионата России, сместив с первой позиции «Краснодар» (54 очка). Следом располагаются «Локомотив» (48), «Балтика» (45), «Спартак» (45), ЦСКА (43) и московское «Динамо» (35).

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