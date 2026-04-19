«Зенит» опередил «Краснодар», «Спартак» обошел ЦСКА: таблица РПЛ после 25-го тура

В воскресенье, 19 апреля, матчем «Краснодар» — «Балтика» (2:2) завершился 25-й тур чемпионата России. По его итогам в РПЛ сменился лидер — на первое место впервые в этом сезоне поднялся «Зенит», который победил махачкалинское «Динамо» (1:0).

Занимающий третью строчку «Локомотив» обыграл «Оренбург» (1:0).

«Спартак» после победы над «Ахматом» (3:1) опередил ЦСКА, который сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Результаты всех матчей 25-го тура чемпионата России

Таблица РПЛ после 25-го тура. Фото «СЭ»

В 26-м туре встречаются: 21 апреля «Сочи» — «Крылья Советов» (17.30), ЦСКА — «Ростов» (19.45);

22 апреля «Оренбург» — «Пари НН» (17.30), «Динамо» — «Рубин» (19.45), «Локомотив» — «Зенит» (19.45);

23 апреля «Акрон» — «Динамо» Мх (17.30), «Спартак» — «Краснодар» (19.45), «Ахмат» — «Балтика» (19.45).

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