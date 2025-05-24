«Зенит» устроил красочный перформанс на заключительном матче сезона с «Ахматом»

На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся масштабный перфоманс перед матчем «Зенита» с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ.

Российская рок-группа The Hatters исполнила новую аранжировку гимна питерского клуба, а фанаты сине-бело-голубых с помощью плашек выложили на трибуне слово «Зенит».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».

Команда из Санкт-Петербурга набрала 63 очка за 29 туров и претендует на чемпионство, уступая лидирующему «Краснодару» один балл.