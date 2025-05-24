Даку забил в ворота «Оренбурга» и до одного гола сократил отставание от Угальде в гонке бомбардиров

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отметился голом в матче против «Оренбурга» в 30-м туре РПЛ.

Албанец отличился на 7-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В активе Даку теперь 15 забитых мячей в этом розыгрыше РПЛ. Форвард «Рубина» на один гол отстает от нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, лидирующего в гонке бомбардиров.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.