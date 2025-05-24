Фанаты «Краснодара» устроили перформанс перед матчем с «Динамо»: «Мы — сила, что помогает звездам светить ярче!»

Болельщики «Краснодара» устроили перформанс перед матчем заключительного 30-го тура против «Динамо».

Фанаты развернули несколько баннеров. На одном изображены зеленые глаза быка с подписью «Мы — быки». На другом надпись «Мы — сила, что помогает звездам светить ярче!».

Игра проходит на «Ozon Арене». «Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России. Для этого «быкам» нужно победить бело-голубых, или набрать не меньше очков, чем «Зенит» в игре с «Ахматом».