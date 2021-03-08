В «Зените» объяснили, в какой форме команда сыграет с «Рубином» в Казани

«Зенит» выйдет на матч 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» в выездной форме. Как сообщили в пресс-службе чемпионов России, проведению матча ничего не угрожает.

«Команда выйдет на поле в выездной форме», — сказали в пресс-службе.

Ранее 8 марта в прессе появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга не привез с собой комплекты игровой формы.

Отмечалось, что «Зенит» вынужден был заказать дополнительный чартер в Казань с экипировкой.