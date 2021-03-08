В «Зените» объяснили, в какой форме команда сыграет с «Рубином» в Казани
16:23
«Зенит» выйдет на матч 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» в выездной форме. Как сообщили в пресс-службе чемпионов России, проведению матча ничего не угрожает.
«Команда выйдет на поле в выездной форме», — сказали в пресс-службе.
Ранее 8 марта в прессе появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга не привез с собой комплекты игровой формы.
Отмечалось, что «Зенит» вынужден был заказать дополнительный чартер в Казань с экипировкой.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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