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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак: «Оптимального состава у нас не было и нет»

16:25
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» посетовал на проблемы с составом.

«Мы используем тех игроков, которые у нас есть. У нас есть определенные сложности. От этого и строим нашу игру. Оптимального состава у нас не было и нет», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

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