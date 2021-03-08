Семак: «Оптимального состава у нас не было и нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» посетовал на проблемы с составом.

«Мы используем тех игроков, которые у нас есть. У нас есть определенные сложности. От этого и строим нашу игру. Оптимального состава у нас не было и нет», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча