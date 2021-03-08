Семак: «Оптимального состава у нас не было и нет»
16:25
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» посетовал на проблемы с составом.
«Мы используем тех игроков, которые у нас есть. У нас есть определенные сложности. От этого и строим нашу игру. Оптимального состава у нас не было и нет», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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