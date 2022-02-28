«Зенит» — «Рубин»: судья отменил гол питерцев в конце первого тайма после подсказки ВАР

Полузащитник «Зенита» Вендел отличился в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Казалось, он открыл счет в добавленное к первому тайму время — 1:0.

После подачи с фланга Юри Алберто пробил по воротам, но Юрий Дюпин смог отразить удар. Бразиленц не выключился из эпизода и смог протолкнуть мяч на Вендела, который уже пробил мимо голкипера.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просматривал этот момент, но зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Юри Алберто остался лежать во вратарской и оказался в положении вне игры, а также мешал голкиперу казанцев отразить удар.