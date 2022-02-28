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Сегодня, 19:37

Заполняемость трибун на «Ростов Арене» увеличена до 50 процентов

Иван Шитик
Корреспондент

В Ростовской области понедельник, 28 февраля, станет последним днем действия ковидных ограничений, принятых в январе 2022 года. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Власти увеличили максимальную заполняемость стадиона «Ростов Арена» до 50%, а на концертах и киносеансах смогут присутствовать до 75% зрителей от плановых значений заполняемости.

Кафе и ресторанам позволили увеличить прием гостей практически до 100% вместимости залов заведений.

Изменения в действующие санитарно-эпидемиологические ограничения утверждены губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Источник: https://rostovgazeta.ru/news/society/28-02-2022/v-rostovskoy-oblasti-snimut-chast-koronavirusnyh-ogranicheniy-s-1-marta

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

19%

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П1 и ТБ (2.5) - Да

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17%

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Обе забьют - да

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13%

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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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Артем Дзюба

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П
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Реми Кабелла

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 6
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
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 15 1 0
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