Заполняемость трибун на «Ростов Арене» увеличена до 50 процентов

В Ростовской области понедельник, 28 февраля, станет последним днем действия ковидных ограничений, принятых в январе 2022 года. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Власти увеличили максимальную заполняемость стадиона «Ростов Арена» до 50%, а на концертах и киносеансах смогут присутствовать до 75% зрителей от плановых значений заполняемости.

Кафе и ресторанам позволили увеличить прием гостей практически до 100% вместимости залов заведений.

Изменения в действующие санитарно-эпидемиологические ограничения утверждены губернатором Ростовской области Василием Голубевым.