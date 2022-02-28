«Зенит» и «Рубин» не забили голов в первом тайме

«Зенит» принимает «Рубин» на своем поле в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Самый опасный момент создали питерцы: после подачи со стандарта защитник Дмитрий Чистяков выиграл верховую борьбу и пробил по воротам. Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин не рассчитал выход из ворот, но его спасло то, что мяч попал в перекладину.

В добавленное к первому тайму время питерцы поразили ворота соперника: точный удар нанес Вендел. Однако главный арбитр встречи отменил взятие ворот после подсказки ВАР, зафиксировав офсайд у Юри Алберто.

Если матч закончится с таким счетом, то «Зенит» наберет 39 очков и сравняется с «Динамо» по очкам, вернувшись на первое место по дополнительным показателям.