Матч «Зенит» — «Ростов» начнется в 17:30 по московскому времени

«Зенит» и «Ростов» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 3 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Ростов» в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала, в витринах прямых телеэфиров платформ Okko и «Кинопоиск» и начнется за 30 минут до старта игры.

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 6 очков, обыграв «Крылья Советов» и «Рубин» — оба раза со счетом 4:0. Ростовчане начали сезон с ничьей с ЦСКА (0:0), а затем победили «Крылья Советов» (3:1).

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Ростов» в сезоне-2023/24 расположился на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.