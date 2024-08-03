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Сегодня, 07:30

«Зенит» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Зенит» — «Ростов» начнется в 17:30 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Ростов» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 3 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Ростов» в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала, в витринах прямых телеэфиров платформ Okko и «Кинопоиск» и начнется за 30 минут до старта игры.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 6 очков, обыграв «Крылья Советов» и «Рубин» — оба раза со счетом 4:0. Ростовчане начали сезон с ничьей с ЦСКА (0:0), а затем победили «Крылья Советов» (3:1).

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Ростов» в сезоне-2023/24 расположился на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

ФК Зенит
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков

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Зенит

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 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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 4
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

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И К Ж
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