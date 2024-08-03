Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Рубин» — «Химки»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Рубин» — «Химки» начнется в 20:00 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рубин» и «Химки» сыграют в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 3 августа. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени.

Матч «Рубин» — «Химки» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна на платной основе на сайте медиахолдинга и начнется за 30 минут до начала игры.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

«Рубин» стартовал в чемпионате России с победы над «Пари НН» в гостях (4:2), а затем проиграл «Зениту» на своем поле (0:4). «Химки» в первом туре сыграли дома вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а затем на своем поле уступили «Спартаку» (1:3).

В РПЛ сезона-2023/24 «Рубин» занял восьмое место. «Химки» завершили сезон на первом месте в первой лиге и вернулись в премьер-лигу.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
0
Читайте также
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
РПЛ, 3-й тур: «Акрон» — московское «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Химки» взяли в аренду Бакаева, «Вест Хэм» подписывает Фюллькруга, Миранчук поедет к Чалову?
Тюкавину нужны голы, а не «Зенит». Колонка Казакова
«Зенит» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Акрон» — «Динамо»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Спартак» победит «Крылья», а «Зенит» не проиграет «Ростову». Прогнозы на 3-й тур РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

РПЛ, 3-й тур: «Акрон» — московское «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости