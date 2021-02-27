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«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч и во сколько начало трансляции

15:00
«Зенит» на своем поле примет «Ростов». Фото ФК «Ростов»
«Зенит» на своем поле примет «Ростов». Фото ФК «Ростов»
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В субботу, 27 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В очном противостоянии у петербургского клуба победная серия из трех матчей подряд. В последний раз «Ростов» побеждал соперника в мае 2019 года.

Следить за матчем «Зенит» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Ростов»

Зенит — Ростов

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