Ерохин ответил, считает ли футбол «Зенита» скучным

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля рассказал, почему команде бывает сложно взломать плотную оборону противника.

— Сергей Семак многому научился у Бердыева. И болельщики часто критикуют команду якобы за то, что ее тактика в атаке совсем не разнообразна — подачи, навесы с флангов... Вы так не считаете?

— В матчах против «Зенита» многие команды садятся низко, а такую оборону сложно взламывать, играя в короткий и средний пас. У соперников могут восемь-девять человек запереться в штрафной! Габаритные игроки атаки какие-то матчи спасали, когда не было возможности вскрыть оборону низом. А кроссы в штрафную часто приводили к голам и победам. Мы стараемся отталкиваться от своей игры, но матч зачастую диктует другую ситуацию, и нам приходится подстраиваться, искать варианты для вскрытия обороны соперника.

— То, что «Зенит» якобы играет скучно — это миф? Игрокам нравится футбол Семака?

— «Зенит» два года подряд выигрывает чемпионский титул. Людям, которые не болеют за «Зенит», от этого и становится скучно. Им хочется, чтобы другие команды побеждали. Главное — результат и команда его добивается. В предыдущих двух сезонах мы уверенно пришли к чемпионству. В этом есть спады, конечно. Но это непростой сезон из-за отсутствия летней паузы. Мы на первом месте и стремимся остаться на вершине.

После 19-и туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»