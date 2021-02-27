«Ахмат» разгромил «Тамбов» в матче молодежного первенства
«Ахмат» крупно обыграл «Тамбов» в матче 15-го тура молодежного чемпионата России — 5:2.
Команда из Грозного занимает 3-е место в турнирной таблице группы А молодежного первенства с 31 очком, тамбовчане занимают 7-ю строчку с 14 очками.
В параллельной встрече «Урал» проиграл «УОР №5» — 0:2. Команда из Екатеринбурга идет на 8-м месте группы B молодежного первенства с 13 очками, «УОР №5» занимает 6-е место с 15 очками.
Молодежные команды
15-й тур
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:5 (0:4)
Голы: Садулаев, 2 (0:1). Садулаев, 4 (0:2). Альсултанов, 25 — с пенальти (0:3). Чунчуров, 30 (0:4). Садулаев, 50 (0:5). Попов, 83 — с пенальти (1:5). Яшин, 85 (2:5).
Удаление: Хинтба (Ахмат — мол.), 61.
Судья: Плиско (Ленинградская область).
27 февраля. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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