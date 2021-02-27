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«Ахмат» разгромил «Тамбов» в матче молодежного первенства

14:58

«Ахмат» крупно обыграл «Тамбов» в матче 15-го тура молодежного чемпионата России — 5:2.

Команда из Грозного занимает 3-е место в турнирной таблице группы А молодежного первенства с 31 очком, тамбовчане занимают 7-ю строчку с 14 очками.

В параллельной встрече «Урал» проиграл «УОР №5» — 0:2. Команда из Екатеринбурга идет на 8-м месте группы B молодежного первенства с 13 очками, «УОР №5» занимает 6-е место с 15 очками.

Молодежные команды

15-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:5 (0:4)

Голы: Садулаев, 2 (0:1). Садулаев, 4 (0:2). Альсултанов, 25 — с пенальти (0:3). Чунчуров, 30 (0:4). Садулаев, 50 (0:5). Попов, 83 — с пенальти (1:5). Яшин, 85 (2:5).

Удаление: Хинтба (Ахмат — мол.), 61.

Судья: Плиско (Ленинградская область).

27 февраля. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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