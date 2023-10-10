«Зенит» продлил контракт с Мостовым до конца сезона-2027/28

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым по схеме «3+1».

Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Мостовой перешел в «Зенит» из «Химок» в феврале 2019 года, после чего один сезон провел в аренде в «Сочи».

Всего за сине-бело-голубых на его счету 114 матчей, 21 гол и 10 результативных передач.

В текущем сезоне на его счету 6 матчей во всех турнирах.