«Зенит» продлил контракт с Мостовым до конца сезона-2027/28
«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым по схеме «3+1».
Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
Мостовой перешел в «Зенит» из «Химок» в феврале 2019 года, после чего один сезон провел в аренде в «Сочи».
Всего за сине-бело-голубых на его счету 114 матчей, 21 гол и 10 результативных передач.
В текущем сезоне на его счету 6 матчей во всех турнирах.
Источник: https://t.me/fczenit/14930
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|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
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|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
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|18-16
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|
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|5
|2
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|17
|
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|
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|
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|10-16
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|
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|2
|4
|5
|17-24
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|
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
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ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
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Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
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ЦСКА
|9
|1
|1
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