Семин о Семаке: «Как с ним можно не продлить контракт? Тренер-чемпион»

Бывший главный «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Все ожидаемо. Как с ним можно не продлить контракт? Это лучший тренер России. Кто выигрывает — тот и лучший. Тренер-чемпион», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 13 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.