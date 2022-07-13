Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:08

Семин о Семаке: «Как с ним можно не продлить контракт? Тренер-чемпион»

Юрий Семин прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Все ожидаемо. Как с ним можно не продлить контракт? Это лучший тренер России. Кто выигрывает — тот и лучший. Тренер-чемпион», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 13 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ребко: «Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку»
Полгода Каттани в «Спартаке»: кубок, много трансферов и словесная война с «Зенитом»
«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на три года
Орещук: «Многие игроки «Спартака» довольны Абаскалем. Зачем его менять?»
Смородская об уходе Каттани: «В «Спартаке» все настолько мутно, что комментировать нечего»
В «Уфе» подтвердили интерес португальского «Маритиму» к нападающему Агаларову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на три года

Ребко: «Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости