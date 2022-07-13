Семин о Семаке: «Как с ним можно не продлить контракт? Тренер-чемпион»
Юрий Семин прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
Бывший главный «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
«Все ожидаемо. Как с ним можно не продлить контракт? Это лучший тренер России. Кто выигрывает — тот и лучший. Тренер-чемпион», — сказал Семин «СЭ».
Сегодня, 13 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком. Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.
Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 4 раза выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка страны.
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|Сочи
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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