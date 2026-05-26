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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев о возможном сокращении субсидий: «Поддержка государства очень необходима»

Дарик Агаларов
корреспондент

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное сокращение субсидий для региональных спортивных клубов.

«Такие разговоры идут. Об этом то говорят, то перестают это делать. Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства на данном этапе очень необходима. Хорошо об этом сказал Галицкий, заявивший, что в России бизнес еще не дозрел до этого ни ментально, ни материально.

Было бы неплохо, если бы наряду с этими урезаниями вышли правки в законах, позволяющие частниками платить чуть меньше налогов. Хотелось бы каких-то льгот по налогообложению в таком случае. Когда работал Бердыев, к нам приезжали владельцы иранского «Трактора». Они рассказывали о тех льготах, которые предоставляет им государство, поэтому они содержат не одну команду, а три клуба. Да, они тратятся, но какая-то часть компенсируется за содержание. Можно сделать механизм, чтобы и волки были сытыми, и овцы остались целыми», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бело-голубые завершили сезон-2025/26 на 14-м месте турнирной таблицы чемпионата России. В стыковых матчах «Динамо» обыграло «Урал» (1:0, 2:0) и следующий сезон проведет РПЛ.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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Ахмат

 4 1 0
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