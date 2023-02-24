«Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства

Футбольный клуб «Зенит» поздравил бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.

«Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Соответствующий указ под номером 118 подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны.

Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в заявлении клуба.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. За петербургский клуб он провел в общей сложности 98 матчей и забил 31 гол. До переезда в Россию он выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону».

26-летний Клаудиньо присоединился к «Зениту» летом 2021 года. В составе сине-бело-голубых он сыграл в 50 встречах и забил 13 мячей. До этого он выступал за ряд клубов в Бразилии.