Быстров о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо: «Кто следующий? Промес?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поздравил бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.

«И снова про «Зенит». Отличные новости для питерской команды — два сильных футболиста теперь не считаются легионерами.

Поздравляю с таким прекрасным приобретением.

Кто следующий? Промес?» - написал Быстров в Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому. Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.