«Зенит» подтвердил, что получил предложение от «Аль-Иттихада» по трансферу Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб получил предложение от «Аль-Иттихада» о переходе форварда Педро.

«Получили», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее 28 августа Foot Mercato сообщил, что клуб из Саудовской Аравии предложил за 19-летнего бразильца 35 миллионов евро.

Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 9 матчах сделал 1 результативную передачу.