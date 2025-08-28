Бубнов: «Сперцян сильнее Захаряна. Эдуард может играть в Атлетико»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в подскасте «Коммент. Шоу» отметил высокое мастерство полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и сравнил его с бывшим игроком «Динамо» Арсеном Захаряном, ныне выступающим в «Реал Сосьедад».

«Я давно говорил: Сперцян сильнее и намного сильнее Захаряна. Если Захарян играет в Испании, то и Сперцян там тем более будет играть. Он спокойно потянет уровень клубов вроде «Атлетико Мадрид». По моему мнению, это футболист элитного уровня», — сказал Бубнов.

Также эксперт подчеркнул, что Сперцян уже показывает стабильность в РПЛ и способен без проблем адаптироваться в топ-лигах: «Он может заиграть и в Испании, и в Италии, и во Франции. В Португалии — тем более. Уровень у парня очень высокий».

Летом 2025 года появилась информация, что полузащитником «Краснодара» интересуется ряд европейских клубов, наиболее конкретное предложение поступало от «Саутгемптона» .