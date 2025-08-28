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Бубнов: «Сперцян сильнее Захаряна. Эдуард может играть в Атлетико»

Александр Бубнов.
Фото Кадр из подкаста Коммент.Шоу.

Футбольный эксперт Александр Бубнов в подскасте «Коммент. Шоу» отметил высокое мастерство полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и сравнил его с бывшим игроком «Динамо» Арсеном Захаряном, ныне выступающим в «Реал Сосьедад».

«Я давно говорил: Сперцян сильнее и намного сильнее Захаряна. Если Захарян играет в Испании, то и Сперцян там тем более будет играть. Он спокойно потянет уровень клубов вроде «Атлетико Мадрид». По моему мнению, это футболист элитного уровня», — сказал Бубнов.

Также эксперт подчеркнул, что Сперцян уже показывает стабильность в РПЛ и способен без проблем адаптироваться в топ-лигах: «Он может заиграть и в Испании, и в Италии, и во Франции. В Португалии — тем более. Уровень у парня очень высокий».

Летом 2025 года появилась информация, что полузащитником «Краснодара» интересуется ряд европейских клубов, наиболее конкретное предложение поступало от «Саутгемптона» .

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Александр Бубнов
Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
РПЛ
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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