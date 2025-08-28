«Зенит» пока не принял предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб пока не принял предложение «Аль-Иттихада» по трансферу полузащитника клуба Педро.

— Принял ли «Зенит» предложение «Аль-Иттихада» по Педро?

— Если б принял, то на всех заборах уже было бы написано.



Ранее Медведев сообщил ТАСС, что клуб получил предложение «Аль-Иттихада» по переходу Педро.



19-летний Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 9 матчах сделал 1 результативную передачу.