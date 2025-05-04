«Химки» — «Ростов»: Бакаев и Голенков выйдут в стартовом составе, Комличенко остался в запасе

«Химки» и «Ростов» объявили составы на матч 27-го тура РПЛ.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

Запасные: Обухов, Тусеев, Степанов, Голубович, Мелентиевич, Гусейнов, Магомедов, Амиан, Руденко, Садыгов.

«Ростов»: Ятимов, Лангович, Вахания, Игнатов, Сако, Байрамян, Сутормин, Щетинин, Комаров, Шанталий, Голенков.

Запасные: Одоевский, Осипенко, Поярков, Радченко, Кучаев, Азиауров, Колтаков, Мохебби, Амосов, Комличенко, Шамонин, Титов.

Матч «Химки» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 4 мая и начнется в 19.30 (мск). Подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, южане идут на восьмой строчке с 37 очками.