Transfermarkt: Игнатьев перешел из алжирской «Кабилии» в «Оренбург»

Форвард алжирской «Кабилии» Иван Игнатьев перешел в «Оренбург», сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, 26-летний россиянин заключил контракт до лета 2027 года, сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Ранее генеральный менеджер «Кабилии» Хаким Медан сообщил, что Игнатьев покинул расположение клуба. Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, причиной отъезда форварда в Россию стали семейные обстоятельства.

Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирскую команду он провел 15 матчей и забил 5 голов. В России нападающий играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».