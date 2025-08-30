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30 августа 2025, 08:24

Transfermarkt: Игнатьев перешел из алжирской «Кабилии» в «Оренбург»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард алжирской «Кабилии» Иван Игнатьев перешел в «Оренбург», сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, 26-летний россиянин заключил контракт до лета 2027 года, сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Ранее генеральный менеджер «Кабилии» Хаким Медан сообщил, что Игнатьев покинул расположение клуба. Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, причиной отъезда форварда в Россию стали семейные обстоятельства.

Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирскую команду он провел 15 матчей и забил 5 голов. В России нападающий играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».

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Иван Игнатьев
ФК Кабилия
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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