«Зенит» отправится в Краснодар самолетом

Как стало известно «СЭ», «Зенит» в субботу отправится в Краснодар на матч 9-го тура РПЛ из Пулково.

На прошлой неделе аэропорт Краснодара «Пашковский» открыли впервые за 3,5 года, а в пятницу туда вылетел первый рейс из Санкт-Петербурга.

«Зенит» станет первым клубом РПЛ с 2022-го, который отправится в Краснодар самолетом.

«Краснодар» примет «Зенит» 21 сентября. Начало матча — в 19.30 мск.

Краснодарцы после 8 туров лидируют в РПЛ с 19 очками, петербуржцы — шестые (13 очков).