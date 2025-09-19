Сычев сообщил о желании возобновить футбольную карьеру
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев сообщил «СЭ» о желании возобновить футбольную карьеру. В настоящее время 41-летний Сычев является президентом «Иртыша».
«Да, это действительно так. Нужно своим примером показывать. Пример Александра Ивановича Медведева и Ари мотивировал меня. Для этого нужно качественно подготовиться, пройти сборы, быть в футбольном тонусе, а у меня пока нон-стоп офисный и командировочный тонус. Акцент хотелось бы сделать на Кубке России, голы в котором идут в зачет «Клуба Григория Федотова», но и в чемпионате [играть] тоже можно», — сказал Сычев «СЭ».
Ранее о возможном возобновлении карьеры Сычева сообщал Metaratings.ru.
В сентябре 70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев сыграл за «Амкал» в Пути регионов FONBET Кубка России. Позже экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари отметился голом за Broke Boys в матче Кубка страны.
Будучи игроком, форвард выступал за омское «Динамо», тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу», «Окжетпес», «Казанку» и «Пюник». Сычев завершил карьеру в декабре 2019 года.
Всего в клубной карьере Сычев провел 402 матча, в которых забил 130 голов и отдал 49 результативных передач. За сборную России на счету футболиста 15 голов и 8 ассистов в 48 встречах.
«Иртыш» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице второй лиги в дивизионе А «серебро».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1