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Сычев сообщил о желании возобновить футбольную карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Сычев.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев сообщил «СЭ» о желании возобновить футбольную карьеру. В настоящее время 41-летний Сычев является президентом «Иртыша».

«Да, это действительно так. Нужно своим примером показывать. Пример Александра Ивановича Медведева и Ари мотивировал меня. Для этого нужно качественно подготовиться, пройти сборы, быть в футбольном тонусе, а у меня пока нон-стоп офисный и командировочный тонус. Акцент хотелось бы сделать на Кубке России, голы в котором идут в зачет «Клуба Григория Федотова», но и в чемпионате [играть] тоже можно», — сказал Сычев «СЭ».

Ранее о возможном возобновлении карьеры Сычева сообщал Metaratings.ru.

В сентябре 70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев сыграл за «Амкал» в Пути регионов FONBET Кубка России. Позже экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари отметился голом за Broke Boys в матче Кубка страны.

Будучи игроком, форвард выступал за омское «Динамо», тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу», «Окжетпес», «Казанку» и «Пюник». Сычев завершил карьеру в декабре 2019 года.

Всего в клубной карьере Сычев провел 402 матча, в которых забил 130 голов и отдал 49 результативных передач. За сборную России на счету футболиста 15 голов и 8 ассистов в 48 встречах.

«Иртыш» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице второй лиги в дивизионе А «серебро».

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Дмитрий Сычев
Футбол
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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