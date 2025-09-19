Сычев сообщил о желании возобновить футбольную карьеру

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев сообщил «СЭ» о желании возобновить футбольную карьеру. В настоящее время 41-летний Сычев является президентом «Иртыша».

«Да, это действительно так. Нужно своим примером показывать. Пример Александра Ивановича Медведева и Ари мотивировал меня. Для этого нужно качественно подготовиться, пройти сборы, быть в футбольном тонусе, а у меня пока нон-стоп офисный и командировочный тонус. Акцент хотелось бы сделать на Кубке России, голы в котором идут в зачет «Клуба Григория Федотова», но и в чемпионате [играть] тоже можно», — сказал Сычев «СЭ».

Ранее о возможном возобновлении карьеры Сычева сообщал Metaratings.ru.

В сентябре 70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев сыграл за «Амкал» в Пути регионов FONBET Кубка России. Позже экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари отметился голом за Broke Boys в матче Кубка страны.

Будучи игроком, форвард выступал за омское «Динамо», тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу», «Окжетпес», «Казанку» и «Пюник». Сычев завершил карьеру в декабре 2019 года.

Всего в клубной карьере Сычев провел 402 матча, в которых забил 130 голов и отдал 49 результативных передач. За сборную России на счету футболиста 15 голов и 8 ассистов в 48 встречах.

«Иртыш» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице второй лиги в дивизионе А «серебро».