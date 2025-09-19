Спортивный директор «Ростова» Рыскин — о возможной смене владельца клуба: «Не владею информацией»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отвтил «СЭ» на вопрос о возможной смене владельца клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в ближайшее время владелец ПАОК Иван Саввиди может получить долю клуба на фоне недовольства губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря результатами команды.

— Говорят, что у «Ростова» все-таки могут поменяться владельцы.

— Не знаю, не могу ничего комментировать. Я просто не владею информацией. У меня нет такой информации. Я общался с президентом клуба, с акционером. Все стабильно.

После 8 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. В группе C Пути РПЛ FONBET Кубка России команда после 4 туров с 3 очками располагается на последней строчке.