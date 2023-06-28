«Зенит» оформил сделку по Педро Энрике, игрок подпишет 5-летний контракт

«Зенит» оформил сделку по переходу вингера «Коринтианса» Педро Энрике, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, питерцы подпишут с 17-летним бразильцем 5-летний контракт. Соглашене вступит в силу в феврале 2024 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Ранее GeGlobo сообщал, что «Зенит» выкупит 50 процентов прав на игрока за 9 миллионов евро.

17-летний вингер провел 11 матчей в сезоне-2022/23, забив два гола. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.