«Зенит» оформил сделку по Педро Энрике, игрок подпишет 5-летний контракт
«Зенит» оформил сделку по переходу вингера «Коринтианса» Педро Энрике, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, питерцы подпишут с 17-летним бразильцем 5-летний контракт. Соглашене вступит в силу в феврале 2024 года, когда игроку исполнится 18 лет.
Ранее GeGlobo сообщал, что «Зенит» выкупит 50 процентов прав на игрока за 9 миллионов евро.
17-летний вингер провел 11 матчей в сезоне-2022/23, забив два гола. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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