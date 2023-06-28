Кобелев считает, что Коваленко вряд ли будет получать много игрового времени в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

«На сегодняшний день при том составе, которым обладает «Зенит», вряд ли он будет играть много и в основном составе. Если два-три бразильца сейчас уйдут, то в принципе Коваленко может получить большего игрового времени, а как он будет играть? Одно дело — играть за команду, которая не преследует никаких целей, другое дело — бороться за первое место. Поэтому здесь, помимо всего прочего, у игрока должно быть и необходимое психологическое состояние», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кобелева.

По информации «СЭ», на этой неделе 19-летний футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», после чего клуб из Санкт-Петербурга заключит с ним долгосрочный контракт.

Сезон-2022/23 Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он принял участие в 23 матчах за самарскую команду в РПЛ, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.