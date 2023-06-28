Кобелев считает, что Коваленко вряд ли будет получать много игрового времени в «Зените»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».
«На сегодняшний день при том составе, которым обладает «Зенит», вряд ли он будет играть много и в основном составе. Если два-три бразильца сейчас уйдут, то в принципе Коваленко может получить большего игрового времени, а как он будет играть? Одно дело — играть за команду, которая не преследует никаких целей, другое дело — бороться за первое место. Поэтому здесь, помимо всего прочего, у игрока должно быть и необходимое психологическое состояние», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кобелева.
По информации «СЭ», на этой неделе 19-летний футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», после чего клуб из Санкт-Петербурга заключит с ним долгосрочный контракт.
Сезон-2022/23 Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он принял участие в 23 матчах за самарскую команду в РПЛ, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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