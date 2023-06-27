Источник: «Зенит» согласовал трансфер Педро Энрике из «Коринтианса»

«Зенит» согласовал трансфер вингера «Коринтианса» Педро Энрике, сообщает GeGlobo.

Сообщается, что петербургский клуб получит 50 процентов прав на игрока. Сделка оценивается в 9 миллионов евро.

Игрок отправится в Россию в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

17-летний вингер провел 11 матчей в сезоне-2022/23, забив два гола. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.