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Сегодня, 15:00

«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде с обязательным правом выкупа защитника Алексея Сутормина.

Клубы сумели договориться о проведении сделки, однако после очного матча двух команд за OLIMPBET Суперкубок России в руководстве «Зенита» отказались от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.

Сам футболист заинтересован в переходе, как минимум, по двум причинам. Первая — отсутствие игровой практики в «Зените». Вторая — желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова, чьи требования ему знакомы по игре за «Оренбург». В сезоне-2018/19 Сутормин забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за оренбуржцев — это его лучшие показатели в карьере.

Ранее издание «РБ Спорт «сообщало о том, что «Зенит» рассчитывал получить от ЦСКА за Сутормина 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Алексей Сутормин провел на поле 14 минут в двух матчах за «Зенит».

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на пресс-конференции после кубковой игры с «Ахматом» (2:0) заявил, что клуб готов отпустить игрока в случае, если предложение устроит «Зенит».

Алексей Сутормин
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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