«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов
Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде с обязательным правом выкупа защитника Алексея Сутормина.
Клубы сумели договориться о проведении сделки, однако после очного матча двух команд за OLIMPBET Суперкубок России в руководстве «Зенита» отказались от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.
Сам футболист заинтересован в переходе, как минимум, по двум причинам. Первая — отсутствие игровой практики в «Зените». Вторая — желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова, чьи требования ему знакомы по игре за «Оренбург». В сезоне-2018/19 Сутормин забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за оренбуржцев — это его лучшие показатели в карьере.
Ранее издание «РБ Спорт «сообщало о том, что «Зенит» рассчитывал получить от ЦСКА за Сутормина 5,5 миллиона евро.
В сезоне-2023/24 Алексей Сутормин провел на поле 14 минут в двух матчах за «Зенит».
Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на пресс-конференции после кубковой игры с «Ахматом» (2:0) заявил, что клуб готов отпустить игрока в случае, если предложение устроит «Зенит».
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|И
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1
|Краснодар
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1