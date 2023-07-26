Защитник ЦСКА Дивеев успешно перенес операцию на голеностопе в Германии

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник армейцев Игорь Дивеев успешно перенес операцию на голеностопе.

Футболист получил травму в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). 23-летнего россиянина заменили после перерыва.

«Игорь Дивеев сегодня перенес операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшее время Игорь вернется в Москву. О сроках реабилитации сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра у хирурга», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе армейцев.

20 июля агент Дивеева Олег Еремин сообщал «СЭ», что футболисту потребуется около трех месяцев на восстановление.