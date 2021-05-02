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«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд

17:42
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 28 тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Вендел — Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: М. Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Дриусси, Шамкин.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский — Баринов, Крыховяк, Мухин — Камано, Смолов, Жемалетдинов.

Запасные: Коченков, Вл. Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на второй строчке с 52 баллами.

Команда Сергея Семака может стать сегодня досрочно чемпионами, если обыграет коллектив Марко Николича.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры