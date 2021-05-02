«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 28 тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 19.00 (мск).
Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Вендел — Малком, Дзюба, Азмун.
Запасные: М. Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Дриусси, Шамкин.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский — Баринов, Крыховяк, Мухин — Камано, Смолов, Жемалетдинов.
Запасные: Коченков, Вл. Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.
«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на второй строчке с 52 баллами.
Команда Сергея Семака может стать сегодня досрочно чемпионами, если обыграет коллектив Марко Николича.
Состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЛоко! ? pic.twitter.com/Uc8VTOJcO3— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
Стартовый состав московского «Локомотива» ???— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 2, 2021
Нам нужна сегодня победа! ??#ЗенитЛоко pic.twitter.com/Jd1rrjZpYd
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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