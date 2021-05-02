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«Ростов» — «Тамбов»: Полоз открыл счет в матче

17:59
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз отметился голом в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.

Полоз нанес удар из пределов штрафной и голкипер Родион Сямук пропустил мяч под собой.

Ростов — Тамбов

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