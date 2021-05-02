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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало матча

17:00
«Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 2 мая, состоится центральный матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды ведут борьбу за чемпионство: «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 58 очками, «Локо» отстает на шесть баллов. Матч первого круга завершился вничью — 0:0.

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Локомотив»

Зенит — Локомотив

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