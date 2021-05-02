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«Зенит» — «Локомотив»: Азмун реализовал пенальти

19:51
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Иранец довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

В концовке первого тайма нападающий реализовал пенальти.

Зенит — Локомотив

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