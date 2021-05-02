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Судейство

«Зенит» — «Локомотив»: Пабло сфолил на Дзюбе, пенальти назначен правильно

20:12
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
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На 45+1-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей.

Защитник железнодорожников Пабло в площади ворот сыграл грубо против Артема Дзюбы, врезавшись в него ногами, и был заслуженно наказан 11-метровым ударом. Кроме того, судья вынес нарушителю предупреждение.

(Александр Бобров)

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры