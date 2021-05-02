Николаев считает, что в столкновении Дзюбы и Рыбуса не было нарушения
Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал столкновение Артема Дзюбы и Мацея Рыбуса на 19-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив».
«Не знаю о чем могут вестись споры, — сказал Николаев «СЭ». — У меня нет никаких вопросов по первому тайму. Столкновение Дзюбы и Рыбуса? Все было чисто, это обыкновенный игровой момент, когда два игрока бегут друг на друга. И, естественно, возникла защитная реакция. Думаю, что ВАР подтвердил решение Карасева. Пенальти? Вы знаете, если бы все нарушения были такими очевидными, то ВАР бы и не понадобился никому и никогда».
(Артем Бухаев)
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