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«Зенит» — «Локомотив»: Азмун оформил хет-трик

20:08
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он сделал счет 4:0 в пользу питерцев в начале второго тайма.

Иранец откликнулся на навес с фланга и с угла вратарской точно пробил по воротам.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры