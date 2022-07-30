«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

«Зенит» разгромил «Локомотив» в домашнем матче третьего тура РПЛ. Питерцы выиграли со счетом 5:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Дубль сделал нападающий Иван Сергеев, также по голу забили полузащитники Вендел, Малком и Зелимхан Бакаев.

На 90-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Дмитрий Баринов.

В следующем матче петербуржцы 6 августа на выезде сыграют против грозненского «Ахмата», «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Краснодаром».